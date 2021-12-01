Cüce'nin güzellik kraliçesi eşine hapis cezası

Uyuşturucu baronu El Chapo Guzman’ın eşi Emma Coronel Aispuro'ya 3 yıl hapis ve 1.5 milyon dolar para cezası verildi.

Meksikalı El Chapo (cüce) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın güzellik kraliçesi eşi Emma Coronel Aispuro'nun tutuklu yargılandığı davada karar açıklandı.

Bu yılın şubat ayında ABD'de 'uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama' suçlamalarıyla yakalanan Aispuro kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Columbia Bölge Mahkemesi'nde görülen son duruşmada karar öncesi konuşan ikiz çocuk sahibi Aispuro özür diledi.

Savcılık, Guzman’ın eşinin ABD'ye yüzlerce kilo uyuşturucu sokan Sinaloa kartelinde yönetici pozisyonunda olmadığını kaydetti.

Ancak iddianamede Aispuro'nun eşi Guzman'ın 2015 yılında Meksika'da hapisten firar etmesine yardım ettiği belirtildi.

Mahkeme, savcılığın 4 yıl talep ettiği zanlıya 3 yıl hapis cezası verdi.

El Chapo Guzman'a ABD'de ömür boyu hapis

Sinaloa karteli lideri Joaquin El Chapo Guzman, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm giyerek ömür boyu artı 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Aispuro’nun kocası El Chapo, ABD’nin Colorado eyaletindeki Supermax Hapishanesi’nde cezasını çekiyor.

Kaynak: Euronews