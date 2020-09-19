Cumhuriyetçi ve Demokrat seçmenler neleri tehdit olarak görüyor?

ABDde 3 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Başkanlık seçimleri öncesinde, Demokrat ve Cumhuriyetçi seçmenlerin gelecek 10 yılda neleri tehdit olarak gördüğü araştırıldı.

Chicago Konseyi tarafından yapılan araştırmada, Cumhuriyetçiler Çin, küresel terörizm ve göçmenleri öncelikli tehdit olarak görürken, Demokrat seçmenlerin öncelikli tehditlerinin Kovid-19 salgını, iklim krizi ve ırklar arası eşitsizlik olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmaya katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 67'si Çin'in dünya gücü olmasından endişe ederken, Demokratların yüzde 87'si Kovid-19 salgının gidişatından endişeli.

Demokratların yüzde 75'i iklim krizini ikinci tehdit olarak görürken, Cumhuriyetçilerin yüzde 62'si küresel terörizmi ikinci tehdit olarak konumlandırıyor. Demokratların yüzde 72'si için ülkedeki ırklar arası eşitsizlik üçüncü sıradaki tehdit olarak yer alırken, Cumhuriyetçilerin yüzde 61'i göçmenlerden endişe ediyor.

Dördüncü sırada ise Cumhuriyetçilerin yüzde 60'ın ev içi şiddetin artmasının tehdit olarak görürken, Demokratların yüzde 69'unun ABD seçimlerine yurt dışı müdahalesinden endişe ettiği görülüyor.

Gelecek 10 yıl içinde ABD için beşinci sırada tehdit oluşturan unsurun ise, Cumhuriyetçilerin yüzde 54'ü için İran'ın nükleer programı, Demokratların yüzde 67'si için ülkedeki ekonomik eşitsizliğin artmasından korkuluyor.

Tehdit oluşturan altıncı unsur ise Demokrat ve Cumhuriyetçi seçmenler için de aynı. İki seçmen grubu da küresel bir ekonomik gerilemeden endişe ediyor.

Yedinci ve son tehdit unsuru olarak, Cumhuriyetçilerin yüzde 53'ü Kuzey Kore'nin nükleer gücünden endişe ederken, Demokratların yüzde 59'u ülkedeki siyasi kutuplaşmanın artmasını endişe verici buluyor.

Kaynak: HABERTÜRK