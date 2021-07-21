Cumhuriyetçi vekile Twitter'dan yaptırım

Twitter, koronavirüsün obez olmayanlar ve 65 yaşın altındakiler için tehlikeli olmadığını söyleyen Cumhuriyetçi ABD Temsilcisi Marjorie Taylor Greene'in hesabını geçici süre askıya aldı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi vekili Marjorie Taylor Greene'in hesabı, Twitter tarafından geçici süre askıya alındı.

Greene, hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsün obez olmayanlar ve 65 yaşın altındakiler için tehlikeli olmadığını söyledi.

Ayrıca, FDA tarafından onaylanan aşılar ve maske kullanımı konusunda zorlama yapılmaması gerektiğine dair mesajlar da paylaştı.

Bu tweetler platform tarafından "yanıltıcı" olarak etiketlendi.

Bir Twitter sözcüsü e-postayla gönderilen bir açıklamada, "Twitter Kurallarının, özellikle de COVID-19 yanıltıcı bilgi politikasının ihlali nedeniyle @mtgreenee hesabında yaptırım eylemi gerçekleştirdik." dedi.

Twitter'a göre Greene'in hesabı 12 saat kilitli kalacak.

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya şirketlerini aşıyla ilgili yanlış bilgilendirme konusunda harekete geçmeye çağırmıştı.

Kaynak: TRT Haber