Cumhuriyetçilerin Trump'a desteği yüzde 45

ABD merkezli gazete Politico'nun yaptığı ankete göre, şu anda Cumhuriyetçilerin yüzde 45'i Trump'ın adaylığını destekliyor.

Trump'ın adaylığını açıklamadan önce yapılan anketlerde de bu rakamın yüzde 46-47 bandında olduğuna işaret edilen ankette, adaylık duyurusunun Trump'a olan destekte büyük bir fark yaratmadığı aktarıldı.

Eski ABD Başkanı Trump, bugüne kadar 2024 seçimleri için adaylığını resmi olarak duyuran ilk isim oldu.

ABD'de 2017-2021 yıllarında başkanlık koltuğunda oturan Trump, 3 Kasım 2020'deki seçim sonuçlarını uzun süre kabullenmemiş ancak 20 Ocak 2021'de koltuğu Joe Biden'a devretmek zorunda kalmıştı.