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Dallas'ta hastanede silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Şehir merkezindeki hastaneye gelen saldırgan, 2 çalışanı silahla vurarak öldürdü. Hastane polisinin müdahalesiyle saldırgan yaralı yakalandı.

Amerika 23.10.2022, 09:15
Dallas'ta hastanede silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir hastanedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, yaralanan saldırgan yakalandı.

Dallas Polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir merkezindeki hastaneye gelen saldırgan, 2 çalışanı silahla vurarak öldürdü. Hastane polisinin müdahalesiyle saldırgan yaralı yakalandı.

Nestor Hernandez adındaki 30 yaşındaki saldırganın durumunun iyi olduğu bildirilirken, hastaneye hırsızlık amacıyla girmiş olabileceği değerlendiriliyor.

#Dallas #Hastane #silahlı saldırı
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