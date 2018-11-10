Demokrat Parti ile Trump arasında kılıçlar çekildi

ABD’de ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nin Demokratların eline geçmesiyle oluşan bölünme, giderek derinleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Demokratların, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağladığı Kongre ara seçimlerinden hemen sonra Adalet Bakanı Jeff Sessions’ı görevden alması, Amerikan kamuoyunda Rusya soruşturması konusunda endişelere yol açtı. Özellikle Demokratlardan büyük tepki gören karar, gazetelerin birinci sayfasında yer aldı.

Washington Post gazetesi, azil olayını “Trump’ın Demokratların soruşturmalarına karşılık vereceğini vadetmesi Washington’ı tekrar savaş moduna getirdi” başlığıyla duyurdu. Trump’ın seçimin hemen ertesinde Adalet Bakanı Sessions’ı görevden alması ve Demokrat Partiyi Temsilciler Meclisinde hakkında soruşturma başlatmaması konusunda tehdit etmesini “hızlı bir değişim” olarak niteleyen Post, Washington’da gelecek iki yıl “sürekli bir siyasi savaşın” hakim olacağı öngörüsünde bulundu.

New York Times (NYT) gazetesi ise, Sessions’ın görevden alınmasını, “Trump, Sessions’ı kendisine sadık biriyle değiştiriyor, Temsilciler Meclisi soruşturmalarına savaş açacağını vadediyor” başlığıyla manşetine taşıdı. NYT’nin haberinde, Sessions’ın yerine vekaleten atanan Özel Kalem Müdürü Matthew G. Whitaker’ın “Trump’a sadık birisi olduğu” ve “Rusya soruşturması konusunda Trump’la benzer düşüncelere sahip olduğu” vurgusu öne çıkarıldı. NYT, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü Rusya soruşturmasının geleceğinin tehlikeye düştüğünü iddia etti.

Kaliforniya eyaletinden tekrar vekil seçilen ve gelecek dönemde Temsilciler Meclisinde çoğunluk lideri veya Temsilciler Meclisi Başkanlığı için adı geçen Demokrat Nancy Pelosi, Trump’ın Sessions’ı görevden almasını “Rusya soruşturmasını tehdit etmesi olarak algılandığını” belirtti. Twitter üzerinden açıklama yapan Pelosi, “Adalet Bakanı Sessions’ın kovulmasını Donald Trump’ın Özel Yetkili Savcı Mueller’in soruşturmasının altını oyma ve soruşturmayı bitirme girişiminden başka şekilde okumak mümkün değil” ifadesini kullandı. Eski ABD Adalet Bakanı Eric Holders ise Trump’ın Sessions’ı kovmasını “kırmızı çizgi” olarak niteledi. Kaliforniya eyaleti Demokrat Temsilcisi Adam Schiff ise, Trump’ın, Sessions’ı kendi menfaati için kovduğunu ileri sürdü.

Ara seçimler sonucunda Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa ulaşan Demokratların, Trump’ın dış politikasını soruşturmaya hazırlandığı belirtildi. Washington Post’un haberinde, demokratların kontrolündeki Dışişleri Komitesinin, Trump’ın, Rusya ve Suudi Arabistan ile ilişkisi başta olmak üzere, Trump Vakfı’nın işleyişi ve Dışişleri Bakanlığının yönetimine dair birçok konuda soruşturma başlatacağı iddia edildi. Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Eliot Engel, “Beyaz Saray artık bizi dikkate almalı” dedi.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2018, 11:34