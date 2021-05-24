Demokrat Partililerden Biden'a mektup

Çoğu Demokrat Parti içinde halen görev yapan ya da 3 Kasım seçim sürecinde Biden'ın seçim kampanyasında çalışan Demokrat Partili 500'den fazla isim, Biden yönetiminden İsrail-Filistin meselesinde sorumluluk alması talebinde bulundu.

Mektupta İsrail'in orantısız güç kullanmak suretiyle kabul edilemeyecek düzeyde Filistinlinin ölümüne neden olduğu vurgulanırken, insan haklarına vurgu yapan Biden yönetiminin bu duruma seyirci kalmaması istendi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Geçen ay Twitter'da da paylaştığınız gibi, 'hiçbir sorumlu Amerikan başkanı temel insan hakları ihlal edildiğinde sessiz kalamaz'. Kesinlikle aynı fikirdeyiz. Tam da bu sebeple İsrail'in Filistinli sivilleri öldürmesini kesin bir şekilde kınamanızı istiyoruz. İsrail ile Hamas arasındaki son şiddet sarmalına son vermek için gösterdiğiniz çabadan ötürü teşekkür ediyoruz. Ateşkesin kalıcı olması ve hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde bir geleceğe sahip olmaları için sizden bu 73 yıllık yerinden etme ve etnik temizlik sürecine götüren işgal, blokaj ve yerleşim yerlerinin genişletilmesi gibi eylemlerin arkasındaki koşulları sona erdirmek için de çaba göstermenizi istiyoruz."

ABD'nin İsrail'e son silah satışı ve genel anlamdaki askeri yardımlarının gözden geçirilmesi gerektiği hususu da mektupta yer verilen bir diğer başlık oldu.

Mektuba imza atanlar, Gazze'ye acil insani yardım koridorunun açılması, Gazze'deki İsrail blokajının kaldırılması, Batı Şeria'daki illegal Yahudi yerleşim yerlerinin durdurulması, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerinin incelenmesi ve İsrail'e yapılan askeri yardımları insan hakları ihlallerinde kullanılmadığından emin olunması gibi taleplerini de maddeler halinde iletti.

ABD Başkanı Biden, 11 gün süren ve 65'i çocuk 240 Filistinlinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği süreçte İsrail'i kınamaktan kaçınmış, Kongredeki bazı Demokratlardan da bu süreçte tepki çekmişti.

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisindeki bazı Demokratlar, ABD'nin İsrail'e satışına onay verdiği 735 milyon dolarlık güdümlü füze satış onayının durdurulması için tasarı sunmuşlardı.