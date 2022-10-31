Demokratların ara seçimdeki son kozu: Eski Başkan Obama

Amerikan halkı, Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun üçte birini seçmek üzere bugünden itibaren 8 Kasım'a kadar sandıklara gidecek.

Artan enerji fiyatları ve enflasyonun yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in, iç ve dış politikadaki düşük performansı, ara seçimlerde Demokratları kongrenin iki kanadında da çoğunluğu kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakmış durumda.

Cumhuriyetçi adaylar arasında özellikle de eski Başkan Donald Trump'ın desteklediği adaylar, Demokratları zorlarken Demokrat Parti, daha önce çok da denemediği son bir kozu oynamaya başladı.

Demokratlar, Biden ve Harris ikilisinin performans düşüklüğünü, başkanlığı döneminde ara seçimlerde çok da boy göstermeyen eski Başkan Obama'nın ünü ve etkisiyle kapatmaya çalışıyor.

Başkanlığı döneminde 2010'da Temsilciler Meclisi'nde, 2014'te ise Senato'daki çoğunluğu kaybeden Obama, eski yardımcısı ve yakın dostu Biden'ın yönetiminin ilk döneminin ortasında "topal ördek" durumuna düşmemesi için kolları sıvadı.

ABD'de kongrenin iki kanadında çoğunluğu kaybeden ABD yönetimleri, kanun çıkarma konusunda kongredeki etkisini kaybettiği için "topal ördek" olarak niteleniyor.

Eski ABD lideri, başta Georgia olmak üzere özellikle de Demokratların kaybetmesi muhtemel 5 eyalete seçim kampanyası düzenlemeye çıktı.

Georgia'dan sonra hafta sonu Michigan ve Wisconsin eyaletlerine giden Obama, salı günü de Nevada'ya gidecek ve oradan Mehmet Öz'ün Cumhuriyetçilerin adayı olarak yarıştığı Pennsylvania eyaletine geçecek.

Kendi döneminde bile çıkmadığı bu denli kapsamlı ara seçim turunun yanı sıra Obama, son birkaç haftada Demokrat adaylar ve Demokrat Parti komitesinin kampanyaları için 20'den fazla televizyon reklamında boy gösterdi.

Her gün yeni seçim kampanyası reklamlarında görünen eski liderin, ünü aynı zamanda Demokrat adayların bağış kampanyalarında da sıkça kullanılıyor.

Obama, Kuzey Carolina'da Demokrat Parti Senato adayı Cheri Beasly için çıktığı reklamda "Bu, başa baş bir seçim olacak ve bunu kaybedemeyiz." ifadesini kullandı.

Georgia eyaletinin Demokrat Parti Komitesi Başkanı Nikema Williams, yaptığı açıklamada, Obama'nın Demokratları ikna ve teşvik etme konusunda önemli bir kabiliyetinin olduğunu söyledi.

Williams, "Birçok kişi onu 'ebedi Başkan' olarak niteliyor. İnsanları erkenden gidip oylarını kullanmaları konusunda teşvik ediyoruz. O, bu mesajımızı memlekette yaymaya yardımcı olabilir ve sadece bizim için değil, onun seçimi sürecinin heyecanını taşıyan genç seçmene neyin tehlikede olduğunu anlatabilir." dedi.

Obama'nın, ABD'deki ünü tartışmasız birçok başkandan çok ileride ancak Demokratların eski Başkan'a son koz olarak sarılmasının arkasında ününün yanı sıra adayların birçok ankette desteği yüzde 40'a kadar gerilemiş Biden ile aynı karede bulunmaktan kaçınmasının da olduğu belirtiliyor.

Eski Başkan Obama, Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ı koltuğundan etmeye çalışan Cumhuriyetçi Tudor Dixon'a karşı Michigan'da "Evinizden çıkın, oy kullanın" mitingi yapacak.

Diğer taraftan, Obama, Wisconsin'de ise mevcut Senatör Cumhuriyetçi Ron Johnson'ı koltuğundan etmek üzere yarışacak Mandela Barners'a destek vermek üzere eyalette kampanyalara katılacak.

Söylem düzeyinde eli oldukça zayıf Demokratlar, Trump dönemini hatırlatarak bu seçimde ülkedeki demokrasinin "tehlikeye düşebileceği" mesajını vermeye çalışıyor.

Eski Başkan'ın da Biden yönetimine ilişkin demokratların sıkça kullandığı bu mesajdan öte vereceği pek vaat veya mesaj yok.

New York’ta bir bağış kampanyasında ABD'de demokrasinin Trump döneminde "erozyona uğradığını" iddia eden Obama, Cumhuriyetçi Partiden aday olan Dr. Mehmet Öz'e karşı Demokrat Vali Yardımcısı John Fetterman'a destek reklamında, "Demokrasimizin kaderi, kadın hakları söz konusu olduğunda, John'un Pennsylvanialılar için mücadele edeceğini biliyorum. John Fetterman'a güveniyor, onun da size olan güvenini boşa çıkarmayın." dedi.

Ara seçim yarışında sona yaklaşılırken yakın zaman önce geçirdiği rahatsızlık yüzünden konuşma kabiliyeti zarar gören Fetterman'a destek için Demokratlar, Pennsylvania'ya çıkarma yaptı.

Obama, çok sayıda reklamın yanı sıra bu hafta içinde de eyalette miting ve kampanyalara katılacak.

Biden ve eşi Jill Biden da hafta sonu Pennsylvania'da Fetterman'a destek kampanyalarına katıldı.

Demokratların Pennsylvania çıkarmasının nedeninin Cumhuriyetçilerin adayı, Türk doktor Mehmet Öz'ün anketlerdeki hızlı yükselişi olduğu konuşuluyor.

Biden yönetiminin performans düşüklüğüne Fetterman'ın kısmi felç geçirmesi de eklenince Trump'ın da desteklediği Öz, anketlerdeki 6 puanlık arayı hızla kapattı.

Türkiye karşıtı Ermeni ve Rum lobisinin de hedefinde olan Öz, geçen hafta rakibi Fetterman ile girdiği açık tartışma programında da oldukça iyi performans göstermesi, Demokratlar için Senato'da bir sandalyeyi daha Cumhuriyetçilere kaptırma korkusuna yol açtı.

Senato'da şu anda Cumhuriyetçilerin 50 sandalyesi bulunuyor, Demokratların ise 48 sandalyesi var ancak bağımsız iki sandalye de Demokrat eğilimli olduğu için Senato'da 50'ye karşı 50 sandalye durumu söz konusu ve Senato Başkanı olarak Kamala Harris'in oyu da sayıldığından Senato'da Demokratlar sadece bir sandalye önde.

435 sandalyelik Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratlar, sadece 5 sandalye ile çoğunluğu ellerinde tutuyor.

Demokratlar, iki kanatta da çoğunluğu kaybetmemek amacıyla iki dönem başkanlık yaptığı için bir daha başkanlığa aday olamadığı halde ünü yarışan adaylardan fazla olan Obama'yı sahaya çıkardı.