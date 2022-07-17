Derin deniz kalamarı yumurtalarını taşırken görüntülendi

Monterey Körfezi Akvaryum Araştırma Enstitüsü'nden (Monterey Bay Aquarium Research Institute-MBARI) uzmanlar, okyanusun derinlerinde yaşayan bir kalamar, yumurtalarını jelatine benzeyen tabakayla taşırken görüntüledi.

Kalamarların çoğu, yumurtalarını deniz tabanına ya da suda sürüklenen jelatinimsi bir keseye bırakıyor. Yaratığın bu keseyi nasıl ürettiği bilinmiyor. Bazı hayvanlarsa yavrularının hayatta kalma şansını artırmak için yumurtaları yanında taşıyor.

Ancak bu davranış, annenin daha çok enerji harcaması ve avlanma riskinin artması anlamına geliyor. Dolayısıyla epey nadir sergileniyor.

MBARI uzmanları, Bathyteuthis cinsinden bir kalamarın yavrularını taşımasını ilk kez 2015'te görmüştü.

Araştırmacılar, 6 Temmuz'da paylaşılan videoda türü bilinmeyen Bathyteuthis kalamarı sayesinde ikinci kez bu davranışı gözlemledi. Okyanusun derinliklerinde yaşamını sürdüren diğer kalamarların benzer şekilde davranmasından şüpheleniliyor.

Yaratık, kıyıdan 90 kilometre uzakta ve 1390 metre derinde bulundu.

Videodaki anne kalamar, yumurtalarının yanında büyük görünse de MBARI, bu hayvanın gövdesinin en fazla 7,5 santimetre uzunluğa ulaşabildiğine dikkat çekti.

Uzmanlar, bu tür videoların suların derinliklerini keşfetmenin önemini gösterdiğini savundu.

Kaynak: Independent Türkçe, Science Alert, Live Science