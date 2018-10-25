Dinlenildiği iddiası Trump'ı kızdırdı

ABD Başkanı Donald Trump, cep telefonu görüşmelerinin Rusya ve Çin tarafından dinlediği iddialarına tepki göstererek, “Çok az cep telefonu kullanıyorum, kullandığım zamanlarda ise devlet onayından geçmiş bir hat kullanıyorum.” açıklamasını yaptı.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden New York Times gazetesinde yayımlanan “Trump’ın görüşmelerini Rusya ve Çin dinliyor.” haberine tepki gösterdi.

New York Times’ta kendisini Trump uzmanı zannedenlerin "yanlış bir makale" yayımladığını belirten Trump, "Benim bunlara cevap verecek vaktim yok. Ben sadece devlet telefonlarını kullanıyorum ve sadece bir tane çok az kullandığım cep telefonum var. Hikaye çok yanlış.” ifadesini kullandı.

Trump, bir başka paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

“New York Times yalan bir haber yayımlayarak Rusya ve Çin’in (Nihayet Çin’i de eklediler) benim cep telefon görüşmelerimi dinlediğini yazdı. Çok az cep telefonu kullanıyorum, kullandığım zamanlarda ise devlet onayından geçmiş bir hat kullanıyorum. Kablolu telefonlar kullanmayı tercih ediyorum."

New York Times'ın haberinde, Trump’ın cep telefonu görüşmelerinin Rusya ve Çin tarafından dinlendiği ileri sürülmüştü.

ABD istihbaratına dayandırılan haberde, Trump'ın üç ayrı iPhone marka cep telefonu olduğu ve bu telefonlardan sadece ikisinin Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından güvenli hale getirildiği belirtilmişti.

Trump’ın üçüncü telefonunun ise güvensiz bir hat olduğu ileri sürülen haberde, Trump’ın bu telefonu ısrarla tutma gerekçesini ise “rehberim bu telefonda” şeklinde açıkladığı savunulmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net