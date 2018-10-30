Doğum için ABD'ye gidenlere Trump'tan kötü haber

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede doğan her çocuğa otomatik vatandaşlık hakkı verilmesi uygulamasını kaldırmak istediğini açıkladı.

Trump bunun için bir kararname yayımlamayı düşündüğünü söyledi.

Bu durumda, ABD vatandaşı olmayan ya da ülkede kaçak olarak bulunan annelerin bebekleri artık vatandaş olamayacak.

BBC'nin haberine göre, Donald Trump böyle bir karar alması durumunda mahkemelerin itirazıyla karşılaşabileceğini belirterek, "Bana hep bunun için anayasa değişikliği gerektiğini söylüyorlar. Ama bu doğru değil. Başkanlık kararnamesiyle bu mümkün" dedi.

Trump, "Bir insan buraya gelip çocuk doğuruyor ve bebek tüm haklarıyla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oluyor. Dünyada böyle bir şeyin mümkün olduğu tek ülke biziz. Bu çok saçma ve buna bir son verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Dünyanın diğer ülkelerinden çok sayıda kişi, çocuklarının ABD vatandaşı da olması için Amerika’ya gidiyor. Burada doğum yapan çocuklar, aileleri Amerikalı olmasa dahi, 1868'de yürürlüğe giren Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca ABD vatandaşı oluyor.

Kanada ve bazı ülkelerde statülerine bakılmaksızın bu ülkelerde doğum yapan annelerin çocuklarına otomatik olarak vatandaşlık veriliyor.

Pew Araştırma Şirketi'nin 2016'da yayımladığı verilere göre, 1980-2006 yılları arasında 370 bin kaçak göçmenin bebeğine bu yolla vatandaşlık verildi. Bu sayının küresel mali krizden sonra azaldığı bildiriliyor.

2013 yılında Anadolu Ajansı'na konuşan yurt dışı sağlık merkezi Yeni Bir Yaşam'ın Genel Müdürü Şevki Akaydın, o dönem yılda ortalama 450 Türk kadının doğum için ABD'ye gittiğini ve toplam 13 milyon dolarlık harcama yaptığını söylemişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net