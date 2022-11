Donald Trump'a tecavüz suçlaması: Gazeteci dava açtı

78 yaşındaki Carroll tarafından 76 yaşındaki Trump'a karşı tecavüz ve iftira nedeniyle açılan çifte dava, ilk olarak 2019'da Manhattan'daki federal hukuk mahkemesinde açıldı. Taraflar Ekim ayında New York yargıcı önünde yeminli ifade verdi.



İftira davası, Elle dergisinin eski köşe yazarı E. Jean Carroll tarafından Kasım 2019'da açıldı. Carroll’un 1995’te New York'taki bir mağazanın soyunma kabininde kendisine tecavüz ettiği iddialarını Trump Haziran 2019'da ‘tamamen yalan’ olarak tanımlamış ve bu gelişmenin ardından Carroll eski ABD Başkanı’nı kendisini yalanlamakla suçlamıştı.



Trump başkanlık döneminde, Carroll ile hiç tanışmadığını ve ‘ondan hoşlanmadığını’ söyledi. Avukatları, 2019 yılında ABD Başkanı olarak dokunulmazlığı nedeniyle Trump’ın korunduğunu iddia etti.



Tecavüz suçlamalarına gelince, Carroll 2019'da resmi bir şikayette bulunamadı çünkü iddia edilen gerekçeler güncelliğini yitirmişti. Ancak 24 Kasım'da, yeni bir New York eyalet yasası yürürlüğe girdi ve cinsel saldırı kurbanlarının bir yıl boyunca potansiyel eski şikayetlerini yeniden etkinleştirmelerine ve hukuk davası açmalarına izin verildi.



Carroll ve Manhattan’daki hukuk firması ‘Kaplan Hecker & Fink’ dün (Perşembe) Trump'ı tecavüz ile suçlayan ve tazminat almak için 2023'te hukuk davası açılmasını talep eden çok sayıda adli belge yayınladı.



Trump, ‘27 yıl önce Jane Carroll'u New York'ta 5. Cadde’deki Bergdorf Goodman isimli lüks mağazada yakalayıp, soyunma odasında zorla tutarak tecavüz etmekle’ suçlandı.



Carroll, 2017'de kadına yönelik şiddete karşı durmak için başlatılan #MeToo hareketinin ortaya çıkmasıyla 2010'un sonunda bir kitapta hikayesini anlatmadan önce 20 yıldan fazla sessiz kaldı.



Trump'ın avukatı Alina Heba dün AFP’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Sesini çıkaranlara saygı ve hayranlık duysam da, bu dava ne yazık ki kanunun amacından saptırıldığı bir örnek olmakta, tehlikeli bir emsal oluşturmakta ve gerçek mağdurların tanıklıklarını gayrimeşru hale getirebilmekte."



Ekim ayında, eski başkan suçlamaları ‘bir aldatmaca ve yalan’ olarak nitelendirdi.



Trump'ın 12 Ekim'de sosyal paylaşım sitesi Truth Social’da bu iddia edilen tecavüz olayıyla alay eden paylaşımı, Carroll'ın bu kez başkanlık dokunulmazlığı olmayan bir vatandaş olarak suçlanan Trump'a karşı açtığı davanın iftira kısmını eski durumuna getirmesini mümkün kılıyor.

