Donald Trump, Biden taklitleriyle kırıp geçirdi

ABD'de 2024 yılında yapılacak olan seçimlere hazırlanan Donald Trump, yine Joe Biden ile alay etti. Biden'ın kürsüdeki garip davranışlarını taklit eden Trump, "Bu adam tam bir bunak" dedi.

Ülkede yapılacak seçimle birlikte 47. başkan belli olacak. ABD Başkanı Joe Biden ise bir kez daha aday olurken, eski Başkan Donald Trump ile seçim yarışı kızışıyor.

Trump, seçim çalışmaları için gittiği her yerde Biden'ın kürsüdeyken yaptığı garip hareketleri taklit edip, tiye almayı sürdürüyor.

Bir kez daha Biden'ı hedefine alan Trump, Biden’ın bunadığını söyleyerek kürsüde yönünü şaşırmış gibi taklidini yaptı.

Ayrıca Trump, Biden'ın sahte burnuna vuracağını ve her yere plastik parçaların dağılacağını söyledi.

Trump konuşması sırasında bir de gaf yaptı.

Viktor Orban ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karıştıran Trump, "Adını duydunuz mu bilmiyorum, Viktor Orbán isimli bir lider var. Dünyanın en güçlü liderlerinden. Kendisi Türkiye'nin lideri." dedi.