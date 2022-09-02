Donald Trump, evinden çıkan gizli belgeler için FBI’ı suçladı

Şarku’l Avsat’ın The Independent gazetesinden aktardığıhabere göre, FBI tarafından 8 Ağustos tarihinde Trump’ın Florida’daki lüks konutuna yapılan baskın sırasında ele geçirilen belgelerin ilk fotoğrafı, Adalet Bakanlığı tarafından gece geç saatlerde mahkemeye sunulan dosyanın bir parçası olarak ortaya çıktı.



Soruşturmacılar mahkeme belgeleri arasında, Adalet Bakanlığı’nın soruşturmanın engellenmesi için hükümet kayıtlarının aktarılmış olabileceğine yönelik kanıtlara sahip olduğunu belirtti.



Fotoğraftaki belgeler, üzerlerine açıkça yapıştırılmış ‘Gizli’ ve ‘Çok Gizli’ etiketli belgeleri de içeriyordu.



Trump, FBI’a yönelik kamuoyu eleştirisine devam etmek ve evini “bastıkları” iddialarını dile getirmek için kendi sosyal medya platformu Truth Social’da bir dizi açıklama yaptı. Trump “Fotoğraf ile ilgili bir karışıklık var gibi görünüyor. Belgeler özensizce yere saçılmış ve daha sonra dünyanın görmesi için fotoğraflanmış. Sanki evimi bastıklarında FBI belgeleri böyle bulmuş gibi. Bu yanlış!” ifadelerini kullandı. Eski Başkan “Belgeleri karton kutulardan çıkardılar ve halının üzerine yaydılar, büyük bir buluş gibi görünmesini sağladılar. Belgeleri onlar yere attılar ben değil. Bu son derece aldatıcı. Ayrıca unutmayın, baskın sırasında avukatlar dahil hiçbir temsilcimiz olamaz. Onlara dışarıda beklemeleri söylendi” ifadelerini sözlerine ekledi.



Fotoğrafın yayınlanması, Adalet Bakanlığı tarafından Florida mahkemesine gece geç saatlerde yapılan bir dosyalamanın parçası olarak geldi. Zira Donald Trump, FBI ajanları tarafından alınan belgeleri incelemek ve herhangi birinin yönetici ayrıcalığı açısından korunup korunmadığının belirlenmesi için dava açtı.



Trump’ın konutundaki FBI araştırmasında, ajanların 11 gizli materyal içeren 20 kutu belge aldığına tanık olundu. Trump dahil hiç kimse, gizli belgelerin ulusal arşivlerin onayı olmaksızın Trump’ın konutunun güvenli olmayan bir alanında saklandığına yönelik açıklamada bulunmadı.

Kaynak: Şarku’l Avsat