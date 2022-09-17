Donald Trump hakkında yeni iddia: CNN'in Fox News'un sahibine satılması için baskı yapmış

Yazar Peter Baker ve Susan Glasser'ın The Divider adlı kitabının The Independent tarafından 20 Eylül'deki yayın tarihinden önce ulaşılan ön baskısına göre, Trump'ın düşman olarak gördüğü haber kanalını satması için AT&T'ye iki kez teklif götürüldü.

Yazarlar, Trump'ın 2016 seçim zaferinden hemen sonra AT&T CEO'su Randall Stephenson'ı Trump Tower'daki ofisine çağırdığını ve o zamanki CNN patronu Jeff Zucker'ı şikayet ettiğini, ona "kötü adam" dediğini ve aynı zamanda Zucker'ı o konuma "getirdiği" için övündüğünü bildirdi.

Stephenson'ın toplantıdan Trump'ın birleşme için bir tehdit olduğuna inanarak ayrıldığı ve sonraki haftalarda AT&T'nin Trump'ın göreve başlama fonuna bağışta bulunacağı ve Trump'ın o zamanki avukatı Michael Cohen'i danışman olarak işe alacağı bildirildi (Stephenson daha sonra Cohen için "büyük bir hata" demişti).

Murdoch'tan ilk telefon Mayıs 2017'de, Trump'ın başkanlık yemini etmesinden 5 ay sonra geldi.

Fox'un kurucusu, Stephenson'a, "Anlaşma nasıl gidiyor" diye sordu.

Ardından, "anlaşmanın yapılmasına yardımcı olacaksa CNN'i satın almaktan mutluluk duyacağını" söyledi.

Stephenson, "Rupert, satmayı düşünmüyorum" cevabını verdi. Ancak Avustralya'da doğan patron; Trump, onun önce damadı sonra danışmanı olan Jared Kushner ve dönemin Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly ile üç ay sonra Beyaz Saray'da bir akşam yemeği yedikten hemen sonra ikinci kez telefon edecekti.

AT&T CEO'su, Murdoch'ın teklifini bir kez daha reddetti.

Baker ve Glasser, AT&T'nin bu telefon görüşmelerinin, AT&T'nin haber kanalını dönemin başkanına yakın ilişkiye sahip bir rakibin sahibine devretmesi halinde Trump'ın birleşmeyi engellemek için hükümeti zorlamayacağı yönünde "üstü kapalı bir karşılık" olduğuna inandığını bildirdi.

Yöneticilerin bunu "kaba, neredeyse mafya tarzı bir gasp olarak gördüklerini" de eklediler.

AT&T yöneticilerinden biri, Stephenson'ın Murdoch'un teklifleri ve ima ettiği şantaj nedeniyle "gerçekten çok kızgın" olduğunu söyledi.

Bunun şimdiye kadar gördüğü en çirkin yetki suiistimali olduğunu düşünüyordu.

Nihayetinde, ABD Adalet Bakanlığı birleşmeyi engellemek için dava açsa da federal yargıç davayı reddetti.

Kaynak: Independent Türkçe