Donald Trump'ın eski danışmanından koronavirüs iddiası

Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, koronavirüsün geçen yılki seçimde dikkatleri dağıtmayı amaçlayan bir komplo olduğunu öne sürdü.

QAnon komplo teorilerinin en ünlü inananlarından biri olan emekli general Flynn, iddialarını "30 yıldır" hidroksiklorokin kullandığını söylediği bir röportajda dile getirdi.

Flynn, "Dünyaya şöyle bir bakın, neden tüm bu yerler sıra Kovid'e gelince bizim bu ülkede defalarca karşılaştığımız ve karşılaşmayı sürdürdüğümüz sorunları yaşamıyor?" dedi.

Neden? Çünkü her şey, her şey, yani benim doğrularıma, inancıma göre her şey dikkatlerin 3 Kasım'da yaşananlardan başka yöne çekilmesiydi.

Kovid'le ilgili duyduğumuz her şey ve Kovid'in 3 Kasım'dan önce başlaması, hepsi kontrol için; tüm bunların amacı 'biz halkın' karar vermesine imkan tanımak yerine topluma kararları dayatmak için toplumun kontrolünü kazanmaktır.

Flynn kadın hareketine de değindi ve feministleri aşı oldukları için eleştirdi.

Mesela şimdi örnek olarak aşıyla beraber, 'Benim bedenim, benim kararım' diyen kadın hareketine ne oldu?

Şu anda koluma bir iğne batırmak istiyorlar ve bana eğer iğne olmazsam bir kimlik kartı alamayacağımı, seyahat edemeyeceğimi söylüyorlar.

Bekleyin bir saniye, ben herkes kadar sağlıklıyım, 30 yıldır hidroksiklorokin kullanıyorum.

Hidroksiklorokin, Irak ve Afganistan gibi bölgelerde görev yapan ABD ordusu mensuplarına sıtmayı önlemek için düzenli olarak veriliyor.

Fynn, bir Rus yetkiliyle temasları konusunda FBI'a yalan söylediğini itiraf etmiş ama o dönemde Başsavcı William Barr'ın yönetimindeki ABD Adalet Bakanlığı, Flynn aleyhindeki davayı nihayetinde düşürmüştü.

Fynn en sonunda Mueller soruşturmasından doğabilecek "herhangi ve tüm olası suçlar" ve ilişkili tüm büyük jüri kovuşturmaları için başkanlık koltuğunda bir dönem oturan Trump tarafından affedilmişti.

