Donald Trump "o gün" basın toplantısı düzenleyecek

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, birisi polis beş kişinin ölümüne yol açan Kongre baskınının yıl dönümü olan 6 Ocak’ta bir basın toplantısı düzenleyecek.

Eski Başkan Trump, basın toplantısında Kongre baskını sırasında yaşanan gelişmelerle ilgili görüşlerini açıklayacağını duyurdu. Trump, 700’den fazla kişinin tutuklandığı olayları teşvik etmek ve kışkırtmakla suçlanıyor.

Basın toplantısının Florida eyaletinde Palm Beach’teki yazlık evinde düzenleneceğini belirten Trump, 2020 yılı kasım ayında Joe Biden’in kazandığı seçimlerin geçersiz olduğu iddiasını yineledi.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

2020 yılı kasım ayındaki Amerikan başkanlık seçimini kaybeden Trump, bu yenilgisini kabul etmeyerek taraftarlarıyla birlikte 6 Ocak günü Washington D.C.'de miting düzenlemişti.

Konuşması sırasında "Beraber Pennsylvania Caddesi'ni yürüyeceğiz" diyen Trump, daha sonra Beyaz Saray'a dönmüştü.

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve daha sonra ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici, Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Trump'ın 6 Ocak günü Kongre binasını basan göstericilerle birlikte yürümek istediği ancak Gizli Servis'in uyarıları üzerine bundan son anda vazgeçtiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Euronews