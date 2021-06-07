Donald Trump'tan adaylık sinyali

Ocak ayında olaylı bir seremoni sonrasında koltuğunu Joe Biden’a devreden ABD’nin 45. başkanı Donald Trump, Kuzey Karolina Eyaletinde Cumhuriyetçi Parti Kongresi’nde yaptığı konuşmada 2024 yılında düzenlenecek başkanlık seçimlerini dört gözle beklediğini belirtti. Trump’ın açıklaması adaylık ilanı olarak değerlendirildi. Yaklaşık 6 ay sonra tekrardan kameraların karşısına geçen Trump, Kasım 2022’de düzenlenecek ara seçimlerde Kongre’nin kontrolü için aktif rol alacağını belirterek, ilk hedefini de açıklamış oldu. Konuşma esnasında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Trump, Başkan Joe Biden’ı, inşa ettiği düzeni yıkmakla suçladı.

BİDEN HER ŞEYİ YIKIYOR

Konuşması sırasında eleştiri oklarını Biden yönetimine çeviren Trump, “Biden yönetimi utanç verici bir dış politika felaketi oldu. Joe Biden’ın tek yapması gereken arkasına yaslanıp hiçbir şey yapmamaktı. Ekonomi bir roket gibi havalanıyordu. Bunun yerine, ekonomi cehenneme dönecek ve enflasyon yakın gelecekte bir felakete neden olacak” dedi. Trump Biden’ın İsrail, Meksika ve Müslümanlara yönelik politikalarını da eleştirdi. Trump, 2020 seçimlerinde kaybetme nedeninin kendi aleyhinde yapılan yolsuzluklar olduğunu iddia etti.

FAUCİ’YE YÜKLENDİ

Kendi başkanlığı döneminde de görev alan Biden’ın baş sağlık danışmanı Antony Fauci için ise, “Fauci harika bir doktor değil ama müthiş bir tanıtımcı. Neredeyse her konuda yanıldı ve Wuhan ve laboratuvar konusunda da yanıldı” açıklamalarında bulundu. Geçtiğimiz günlerde virüsle ilgili yazışmaları basına sızan Fauci’nin salgının çıkış döneminde virüsün Wuhan laboratuvarından çıktığı iddialarını araştırdığı ortaya çıkmıştı.

ÇİN 10 TRİLYON TAZMİNAT VERMELİ

Eski başkan, koronavirüs salgının işlerini sekteye uğrattığını vurgularken, Pekin yönetimini eleştirdi. O dönem koronavirüs için “Çin virüsü” tabirini kullanan Trump, kendisinin salgının Wuhan’da bir enstitüden çıktığını söylediğinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün bile ihtimal dışı olarak değerlendirdiği iddialarının gerçeklik kazandığını hatırlattı. Bütün dünyanın Çin’e karşı birleşmesi gerektiğini vurgulayan eski başkan, “Çin, koronavirüsü yaydığı için ABD’ye ve dünyanın geri kalanına 10 trilyon para vermeli. Ülkeler Pekin’e olan borçlarını silmeliler” diyerek Pekin yönetiminden tazminat talep etti.

Facebook’tan ara seçim darbesi

Sosyal medya platformu Facebook, Donald Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarını 2 yıllığına askıya aldığını duyurdu. Facebook Gözetim Kurulu, geçen ay, 6 Ocak başkent Washington olaylarında şiddete karışan kişileri övdüğü iddiasıyla Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarının askıya alınmasını onaylamıştı. Bunun üzerine kurumun 4 Haziran’da yaptığı resmi açıklamada Trump’ın hesaplarındaki süresiz kısıtlamanın 2 yıla düşürüldüğü açıklandı. Yasağın ara seçim döneminin sonuna kadar devam edecek olması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Yeni Şafak