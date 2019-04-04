Ebu Zeyd of Arabia'nın Suudi Arabistan Büyükelçiliği ABD Senatosu'nda onaylandı

Yeni büyükelçi, altı savaşta savaşan ve 2007 yılında emekli olmadan önce Orta Komutanlığı yöneten bir komutan olarak biliniyor

Ebu Zeyd of Arabia'nın Suudi Arabistan Büyükelçiliği ABD Senatosu'nda onaylandı

ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi olarak aday gösterilen Ebu Zeyd Arabia (Abizaid) ABD Senatosu'nda onaydan geçti.

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden beri, yeni büyükelçi Riyad’da Washington’un ilk üyesi olacak. Abizaid kasım ayında pozisyona aday gösterildi.

Abizaid, açıklamasında şunları söyledi: “Uzun vadede Suudi Arabistan ile güçlü ve olgun bir ortaklığa ihtiyacımız var. İlişkinin sağlam olduğundan emin olmak bizim yararımıza ”dedi.

Lübnan' kökenli olan Abizaid, Harp Akademisinden mezun.1970'lerin en karışık günlerinde Ürdün'de akademik eğitim aldı. Ürdün'deki öğrencilik yıllarında siyasi çatışmalar nedeniyle üniversite boykot edilip tatile girdiğinde, Abizaid Ürdün ve Irak çöllerinde Lawrence misali aşiretleri gezdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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