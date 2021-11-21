El Salvador Bitcoin Kent kuracak

Dünyanın en popüler kripto parası Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan Orta Amerika ülkesi El Salvador, bu kez Bitcoin tahvilleriyle desteklenecek bir “Bitcoin Kenti” kurmayı planlıyor.

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, La Union bölgesinin doğusunda kurulacak yeni Bitcoin kentinin, burada bir yanardağdan gelecek jeotermal enerjiyle elektrik üreteceğini duyurdu.

Bu kentin ekolojik şehir anlayışıyla yönetileceğini ve Katma Değer Vergisi (KDV) dışında burada yaşayan ve çalışanlardan hiçbir vergi alınmayacağı vaadinde bulunan Bukele, “Buraya yatırım yapın ve istediğiniz parayı üretin. Bu bir yanardağ tarafından enerji sağlanacak tamamen ekolojik bir şehir olacak.” dedi.

Projeye göre, KDV gelirlerinin yarısının kentin inşası için diğer yarısının ise çöp toplama gibi diğer belediye hizmetlerinin karşılanması için kullanılacağını ifade eden Bukele, alt yapı masraflarının tahminen 300 bin bitcoine mal olacağını söyledi.

Yeni kurulacak kenti tarihte Büyük İskender’in kurduğu İskenderiye’ye benzeten Bukele, “Bitcoin'in dünyaya yayılmasını istiyorsanız, yeni İskenderiyeler inşa etmeliyiz.” dedi.

40 yaşındaki Bukele, ülkesinde popüler bir lider olmasına rağmen düzenlenen son anketler, vatandaşların Bitcoins’e bu kadar bel bağlanması konusunda ihtiyatlı yaklaştıklarını ortaya koyuyor.

Bukele, Bitcoin'i ülkeler arası para transferini en hızlı şekilde gerçekleştiren ve bu işlemler esnasında milyonlarca doların aracı kurumlarda kaybolmasını önleyecek bir sistem olduğu görüşünü konuşmalarında sürekli dile getiriyor.

El Salvador ekonomisi ne durumda?

El Salvador ekonomisinin yüzde 22'sini gurbetçilerin gönderdiği varlıklar oluşturuyor

Yaklaşık 6.5 milyon nüfuslu El Salvador'da resmi para birimi olarak Amerikan Doları kullanılıyor. Ülkenin ekonomisi özellikle ABD'de çalışan El Salvador asıllı gurbetçi vatandaşların ülkelerine gönderdiği paralara bağımlı durumda.

Resmi rakamlara göre 2020 yılında El Salvador'a yurt dışından 5.9 milyar dolarlık para transferi gerçekleştirildi.

Kaynak: Euronews