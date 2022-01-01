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El Salvador'da 104 milyar dolarlık kokain yakalandı

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yaklaşık 104 milyon dolar değerinde 4,1 ton kokain ele geçirildiği aktarıldı.

Amerika 01.01.2022, 12:00 01.01.2022, 12:31
El Salvador'da 104 milyar dolarlık kokain yakalandı

El Salvador'da bir teknede 4,1 ton kokain ele geçirildi.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, yaptığı açıklamada, yakalanan 4,1 ton kokainin yaklaşık 104 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.

Olayla ilgili 5 Kolombiyalı ve 2 Ekvadorlu gözaltına alındı.

ABD pazarına yönelik uyuşturucu, hava veya deniz yoluyla önce Orta Amerika'ya ve ardından Meksika'ya geçiyor.

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#kokain #El Salvador
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