El Salvador'da 6 bin çete üyesi tutuklandı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülke genelinde ilan edilen olağanüstü halin ilk 9 gününde altı binden fazla çete üyesinin gözaltına alındığını söyledi.

Devlet Başkanı Bukele, gözaltına alınan altı bin kişinin hapishanelerde tutulan diğer 16 bin çete üyesine ilave edildiğini söyledi.

Orta Amerika ülkesinde, 25-27 Mart tarihleri arasında işlenen 87 cinayetin ardından geçen hafta, çete üyelerinin tutuklama emri olmaksızın yakalanmasına imkan tanıyan olağanüstü hal ilan edilmişti.

Başkent San Salvador'daki bir polis karakolunda konuşan El Salvador lideri, kitlesel tutuklamalar nedeniyle çetelerin olası 'intikam alma' girişimlerine ilişkin halkın endişelerinin olduğunu dile getirdi.

Bukele, "İntikam eylemi yaparlarsa, cezaevlerindekilere yemek bile verilmeyecek" ifadesini kullandı.

Bukele, "Tanrıya yemin ederim ki (cezaevinde) tek bir pirinç tanesi bile yiyemeyecekler ve ne kadar dayanacaklarını göreceğiz. Uluslararası kuruluşların ne dediği de umurumda değil." diye konuştu.

Kaynak: Euronews