El Salvador'da Bitcoin kampanyası

El Salvador'da hükümet, Bitcoin'in para birimi olarak kullanılmasını teşvik etmek için vatandaşlarına 30 dolarlık bitcoin verecek. Bundan yararlanmak için vatandaşlardan, hükümetin elektronik cüzdan uygulamasını telefonlarına indirmeleri ve hesap açmaları şartı aranıyor.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, 6 Haziran 2020 tarihinde kripto para birimi Bitcoin'in mecliste yasallaşmasının ardından dünyada dijital parayı resmen kabul edilen ilk ülke olmuştu.

Cumhurbaşkanı Nayib Bukele söz konusu paraya hak kazanmak için Salvadorluların "Chivo" adlı elektronik cüzdanı cep telefonlarına indirmesi gerektiğini belirterek, "İndirerek ve kaydolarak, tüketiminiz için 30 dolarlık bitcoin eşdeğeri alacaksınız" dedi.

Bukele'ye göre bu para "bitcoin kullanımını teşvik edecek" ve resmi para birimi ABD doları olan ülkenin ekonomisini canlandıracak. Bukele, 6.5 milyonluk ülkede "50 binden fazla kişinin zaten bitcoin kullandığını belirtiyor.

Muhalefet kanadı Bitcoin'in resmi bir para birimi olarak kabul edilemeyeceğini öne sürerek son karara tepki gösteriyor.

ABD doları kullanılmaya devam edecek

Bukele ise Amerikan Doları'nın kripto para biriminin yanında dolaşıma devam edeceğine dair güvence verdi.

Bukele, "Bu konuda kirli bir kampanya yürütülüyor, maaş veya emekli maaşları Bitcoin ile ödenecek deniyor. Bu doğru değil, maaşlar ve emekli maaşları yine dolar olarak ödenmeye devam edecek" dedi.

Hükümet, Bitcoin'in kullanımının isteğe bağlı kalacağı hususunda garanti verdi.

Ayrıca, elektronik Bitcoin cüzdanları sayesinde ülke diasporasının üyelerinin ailelerine para göndermesinin daha kolay ve ucuz olacağı belirtildi.

Kaynak: Euronews