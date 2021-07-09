Elon Musk hakim karşısına çıkıyor

Tesla'nın kontrolü kimde? Bu soruya yanıt bulacak 2 milyar dolarlık dava önümüzdeki hafta başlıyor. Geçtiğimiz yıl mart ayında görülmesi beklenen dava koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hissedarları Elon Musk'ın Tesla üzerindekini gücünü kullanarak şirketin 2016 yılında yine kendisinin sahibi olduğu SolarCity şirketini iflastan kurtarmaya zorladığını iddia ederek mahkemeye gitti.

Davayı açan emeklilik fonu birliği ve varlık yöneticileri Musk'ın Tesla'ya varolan kurtarma anlaşmasının 2 milyar 600 bin dolarlık maliyetinin geri ödemesini ve güneş paneli üreticisi SolarCity'nin hisselerindeki karlarını geri vermesini istiyor. Kazanmaları halinde bu bir bireye karşı yargıda alınan en yüksek ödeme kararı olacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinde görülecek olan ve iki hafta sürmesi beklenen davada, bahse konu kurtarma anlaşması zamanında Tesla'nın yüzde 22'sine sahip olan Musk'ın çoğunluk hisseye sahip olmamasına karşın şirkette kontrol gücünün olup olmadığı da sonuca bağlanacak.

Musk'ın ünü Tesla için ne kadar önemli?

Tulane Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ann Lipton davayla ilgili yaptığı yorumda mahkemenin Elon Musk'ın kimliğini ve Tesla ile olan ilişkisini göz ardı etmesinin zor olduğunu belirtiyor. Reuters haber ajansına değerlendirmelerde bulunan Lipton, Musk'ın kamuoyunda bilinen bir kişi olmasının şirket üzerinde söz sahibi olduğunu varsaymak için yeterli olabileceği görüşünde.

Çok az sayıda tepe yöneticisinin Elon Musk gibi şirketinin imajına yön verdiği, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla alay ettiği ve sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçisiyle kişisel olarak ilişki kurduğu düşünüldüğünde bu görüşün mahkemece kabul edilme olasılığı çok da uzak görünmüyor.

Tesla'nın 2020 yıllık raporunda da "Tesla'nın tepe yöneticisi Elon Musk'ın hizmetlerine yüksek derecede bağımlıyız" ifadesi kullanılıyor.

Davacılar neyle suçluyor?

Davacılar ise Musk'ın SolarCity ile yürütülen müzakereleri yönettiği ve hatta yönetim kuruluna fiyatın düşürülmesinden çok arttırılması yönünde baskı yaptığını ileri sürüyor. Dava metninde yüksek fiyatın, SolarCity'nin en büyük hissedarı olan Musk'a çıkar sağladığı kaydediliyor.

Davacılar ayrıca SolarCity'nin kurucularından olan Musk'ın kuzenlerinin de bu anlaşmadan, hızla para kaybeden şirketin kurtaılmasıyla fayda elde ettiğini iddia ediyor.

Musk kendini nasıl savunuyor?

Elon Musk ise yönetim kurulu müzakerelerinden tamamen çekildiğini ve paydaşların sürdürülebilir güneş enerjisinin elektrikli araç üretimine entegre edilmesi hedefiyle büyük planın merkezinde gördükleri için anlaşmayı kabul ettiklerini öne sürüyor. Musk ayrıca davacıların gördüğünün şirket üzerindeki kontrolünün değil, güçlü yönetiminin kanıtı olduğunu ifade ediyor.

Yargının, Musk'ın hakim hissedar olduğuna hüküm vermesi halinde SolarCity anlaşmasında süreç ve fiyatı inceleyen standartlar açısından "tamamen adil" olduğunu kanıtlamak Musk'a düşüyor.

Musk'ın mahkemeye sunduğu belgelerde SolarCity hem adil hem de faydalı olan anlaşmasının Tesla hissedarları için büyük bir başarı olduğu ifade ediliyor. Anlaşmanın yapıldığı Kasım 2018'den sonra Tesla'nın 37 dolarlık payı dün itibarıyla 652 dolara yükseldi.

Kaynak: Euronews