Elon Musk'ın inşa ettiği tünelde Dogecoin'le ödeme yapılabilecek

Duyuru, cuma günü Las Vegas Kongre Merkezi'nin dışında ilk Loop istasyonunun kullanıma açılmasının ardından geldi.

Vegas Loop sisteminde müşteriler, Teslalarla tünelden saatte yaklaşık 56 kilometre hızla seyahat ederek varış noktalarına trafiğe takılmadan ulaşabilecek.

Şu anda sistem ücretsiz çalışıyor. Şirket yolculukların ne zaman ücretli hale geleceğini açıklamazken, tek seferlik seyahatlerin 1,50 dolar, günlük kullanımınsa 2,50 dolar olacağı belirtildi.

QR kod okutarak bilet alabilen yolculardan Dogecoin'le ödeme yapmak istemeyenler nakit ya da kredi kartı kullanabilecek.

Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan çöküşten Dogecoin de olumsuz etkilendi. Dogecoin'in değeri geçen yıl kendi rekorunu kırarak 68 cent'e yükselirken, bir Dogecoin şu anda yaklaşık 7 cent değerinde.

Öte yandan geçen ay Keith Johnson adlı bir kripto para yatırımcısı, Musk hakkında Dogecoin'i desteklemek için Tesla ile SpaceX üzerinden bir "piramit şeması" oluşturduğu iddiasıyla 258 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Halk arasında "saadet zinciri" olarak da bilinen "piramit şeması", bir katılımcının malvarlığı veya para ortaya koyarak sisteme dahil edildiği ve başka katılımcılar bulması koşuluyla malvarlığı veya para kazanacağının vadedildiği bir dolandırıcılık yöntemi.

Vegas Loop sisteminin ocakta yapılan tanıtımında tünellerde trafik oluşması da gündem olmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları, yaklaşık 52,2 milyon dolarlık projeye dair güvenlik endişelerini dile getirmişti.



Bir Twitter kullanıcısı tüneli "ölüm tuzağına" benzeterek, olası bir yangın durumunda kaçacak hiçbir yer olmadığını ve birçok kişinin ölebileceğini söylemişti.

Boring Company ise tünel sisteminde acil çıkış kapıları ve yangın söndürme sistemleri olduğunu açıklamıştı.