Elon Musk'tan Tayvan önerisi

Tayvan'da çatışmanın "kaçınılmaz" olduğunu söyleyen Musk, bunun küresel ekonomiyi etkileyebileceğini kaydetti.

Musk, özel idari bölge statüsünün "kabul edilebilir" olduğunu belirtse de "Muhtemelen herkesi mutlu etmeyecek" dedi:

Bu mümkün. Aslında bence Hong Kong'a göre daha yumuşak bir anlaşma yapabilirler.

Tesla ve SpaceX CEO'su ayrıca Çin'in, uzay interneti Starlink'in Ukrayna'da kullanılmasını onaylamadığını açıkladı. Pekin'in, Starlink hizmetinin Çin'de hizmete sunulmayacağına dair güvence istediğini ifade etti.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" uyarınca uzun yıllar Birleşik Krallık hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleriyle bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Özerk yapılı bölgenin yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Hong Kong'da garnizonu bulunsa da burası düşük profilli bir yer. Hong Kong'un savunması ve dış ilişkileriyle ilgili kararlar, Pekin'deki Komünist Parti yöneticileri tarafından alınıyor.

Kaynak: Independent Türkçe