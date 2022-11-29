Elon Musk ve Apple karşı karşıya

Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ilk olarak, Apple'ın Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret edip etmediğini sordu. Musk, "Apple, Twitter'da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?" ifadesini kullandı.

Daha sonra attığı bir tivitte Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'u etiketleyen Musk, "Neler oluyor burada?" diye sordu.

Apple'ın, uygulama mağazasında yapılan satışlardan yüksek pay almasını da eleştiren Musk, Apple'ın uygulamadaki ücretine dair bir tiviti alıntılayarak, "Apple'ın App Store'dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde yüzde 30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz?" paylaşımında bulundu.

Apple'ın, Twitter uygulamasını herhangi bir sebep göstermeden App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini iddia eden Musk, bu konuda, "Apple ayrıca, Twitter'ı App Store'dan alıkoymakla tehdit etti ancak nedenini bize söylemiyor." ifadesini kullandı.

Ürettiği iPhone ve iPad gibi cihazlarda hangi içeriklerin oynatılabileceğini kontrol eden Apple, uygulamalardan gelirin büyük bir bölümünü kendisine ayırıyor. Şirkete karşı eleştiriler yeni olmazken, oyun şirketi Epic Games, Apple'ın söz konusu ücretleri konusunda mahkemeye başvurmuştu.

Apple, iPhone'lar ve ilgili iOS işletim sistemi ile tamamen teknoloji grubunun hakim olduğu bir ortam oluşturmakla eleştiriliyor.

ABD ve Avrupa'da şeffaflık ve açıklığı savunan Apple, Çin'deki internet sansürünü atlatmak için kullanılabilecek uygulamaları bu ülkede engelledi. Hong Kong'da göstericilerin kendilerini organize etmek için kullandıkları uygulamalar da engellendi.

Analistler, uygulama mağazası ücretlerinin Apple'ın ürünleri arasında en yüksek kar oranlarına ulaştığı tahmininde bulunuyor.

Ekim ayı sonunda Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, o zamandan beri çevrim içi hizmetle ilgili fikirlerini hayata geçirmeye çalışıyor.