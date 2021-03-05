ABD’de emekli polis kundakçılıkla suçlanıyor

ABD’nin Maryland eyaletinde eski polis şefi David Crawford, Ellicott City'de Çarşamba günü polislerce yakalandı.

Maryland Eyalet İtfaiye Teşkilatı'ndan Brian Geraci, federal güvenlik görevlilerinin profilini çıkardığı 69 yaşındaki emekli polisin "intikam" almak için kundaklamaları yaptığını öne sürdü:

Öfkeli kişiler kötü şeyler yapar. Bizim şüphelimiz de açıkça birçok farklı vakada farklı kişiler tarafından haksızlığa uğradığını düşünüyordu. Bunlar kin ve intikam duygusundan doğan yangınlar.

Prince George's Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, emekli polisin Montgomery, Prince George's, Frederick, Charles ve Howard ilçelerinde 2011'den bu yana birçok ev, garaj ve aracı kundaklamakla suçlandığını bildirdi.

Kaynaklara göre Crawford şahsi olarak sorun yaşadığı aile üyelerinin ve polis memurlarının evlerini hedef alıyordu. Yıllar içinde kundaklamalardan etkilenen birçok polisin bulunması da bunu destekliyor.

Kundaklamaların gece saatlerinde, ev sakinleri uyurken yapıldığı bildirildi. Crawford'ın arabaların üzerine, yollara ve evlere benzin dökerek ateşe verdiği, bazen yüz binlerce dolar zarara neden olduğu belirtildi.

Montgomery Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın başındaki Scott Goldstein, "Soruşturmayı yürütenlerin gayretini, şüpheliyi tespit ederek bir parça olsun mağdur kişilere huzur ve güvenlik sağlayabildikleri için minnettarım" diye konuştu.

Crawford'a yöneltilen suçlamalarla ilgili soruşturma devam ederken, emekli polisin suçlu bulunması halinde ağır para ve hapis cezası alabileceği bildirildi.

Kaynak: Independent Türkçe