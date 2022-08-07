En çok piton öldüren kazanacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 800'den fazla yarışmacı Everglades sulak alanında piton avına başladı. En fazla piton yılanı öldüren yarışmacılar binlerce dolarlık para ödülünün sahibi olacak.

Florida eyaletinde yetkililer, 10 gün sürecek yıllık geleneksel Burma Pitonu avlama yarışması için başlangıç düdüğünü cuma günü çaldı.

Florida 'First Lady'si Casey DeSantis yarışmaya ilişkin, "Önemli bir yarışma çünkü ortadan kaldırılan her piton, yerel kuşlarımız, memelilerimiz ve sürüngenlerimizi avlayan bir istilacı türün azaldığı anlamına gelir" şeklinde konuştu.

32 eyalet ve Kanada'dan 800'den fazla yarışmacı, 15 Ağustos'a kadar Everglades sulak bölgesinde Burma Pitonu peşinde olacak.

Profesyonel ve amatör kategorilerde en çok piton öldüren yarışmacılara 2 bin 500 dolara kadar para ödülü verileceği açıklandı. Her kategoride en uzun pitonu öldürenler de ek ödüllerin sahibi olacak.

Yakalanan her Burma Pitonu'nun ölü olması gerekiyor. Pitonları "acımasızca öldüren" ya da piton türü dışındaki başka bir yılanı öldüren yarışmacılar ise diskalifiye edilecek.

Yarışma süresince kayıtlar devam ederken her katılımcının 25 dolar kayıt ücreti vermesi ve çevrim içi eğitim alması gerekiyor.

200 yılından bu yana Everglades ekosisteminde 17 bin pitonun yakalandığı bildiriliyor.

Florida'nın yerel türlerinden olmayan Burma Pitonu, kuşları, memelileri ve diğer sürüngenleri avlayarak yerel ekosisteme tehdit oluşturuyor. Dişi bir Burma Pitonu yılda yaklaşık 100 yumurta bırakabiliyor.

Kaynak: Euronews