Göçmenlerin ABD sınırını nasıl geçtikleri ortaya çıktı

Başta Honduras olmak üzere Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika’nın Baja California eyaletindeki Tijuana kentine gelen göçmen kervanından bir grup, Meksika-ABD sınırındaki bariyerleri aşarak, Tijuana Plajı'ndan ABD'ye ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'un tehditlerine ve eski Meksika Başkanı Enrique Pena Nieto'nun tekliflerine rağmen direnen göçmenler ABD'ye geçiş konusunda oldukça ısrarlı oldukları görülüyor.

LİDERLERİN YAKLAŞIMI

ABD Başkanı Trump, Orta Amerika ülkelerini göçmen kervanını durdurmamaları halinde ABD sınırına asker göndermekle ve yardımları kesmekle tehdit etmişti.

Eski Meksika Devlet Başkanı Nieto da ABD'ye ulaşmak isteyen göçmenlere Meksika'da sığınma başvurusu yapmaları durumunda geçici çalışma izni, okul ve sağlık hizmetleri verilmesi teklifinde bulunmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, 10:04