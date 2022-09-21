Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi'ndeki temasları çerçevesinde Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder ile bir araya geldi.
Amerika 21.09.2022, 07:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'i New York'taki Türkevi'nde kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'ndeki temasları kapsamında Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder ve beraberindeki heyeti ağırladı.
Yahudi Kongresi Başkanı ve Erdoğan arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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