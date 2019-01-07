Erdoğan ile Maduro telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılığı vurgulandı.

Erdoğan ile Maduro telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanVenezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

Liderler görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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