Erdoğan ile Maduro telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.
Liderler görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılığı vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.
Liderler görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.
Kaynak: AA