Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'den FBI'ya çağrı

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhuriyetçi partililere, eski Başkan Donald Trump'ın evine yapılan baskınla ilgili Federal Soruşturma Burosu'na (FBI) yönelik saldırılardan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Pence, New Hampshire eyaletindeki bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetçi Parti hukuk ve düzen partisidir. Partimiz federal, eyalet ve yerel düzeydeki güvenlik güçlerinin yanındadır ve FBI'ya yönelik bu saldırılar durmalıdır." dedi.

Kongre'deki Cumhuriyetçi parti üyelerinin dillendirdiği FBI'ın bütçesinin kesilmesi çağrılarının yanlış olduğunu belirten Pence, FBI çalışanlarına saldırmadan, Trump'ın evine yapılan baskından Adalet Bakanı Merrick Garland'ın sorumlu tutulabileceğini söyledi.

Pence, "eşi benzeri görülmemiş" FBI baskını konusunda Garland'ın şeffaf olması gerektiğini söyleyerek, Trump ile farklılıkları olmasına rağmen Mar-a-Lago'ya yapılan baskını "FBI'ın siyasileştirilmesi" olarak gördüğünü ve "derinden rahatsız" olduğunu da sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca, Kongre'de devam eden 6 Ocak olayları komisyonunun soruşturmasıyla ilgili ifade vermeye çağırılması halinde gidip gitmeyeceği sorulan Pence, "Eğer katılmam için bir davet olsaydı, düşünürdüm." diye cevap verdi.

Pence, "Başkan yardımcısının Kongre'de ifade vermek üzere çağrılması tarihte eşi görülmemiş bir şey olurdu ancak dediğim gibi, önyargılı olmak istemiyorum, bize herhangi bir resmi davet gelirse, gereken önemi veririz." ifadelerini kullandı.

Anayasada birbirine eşit üç ayrı hükümet kolu olduğunu hatırlatan Pence, 6 Ocak Komisyonunda ifade vermek üzere kendisine yapılacak bir davet durumunda Trump döneminde başkan yardımcısı olarak hizmet verdiği rolü dikkate alması gerekeceğini kaydetti.

FBI baskınına tepkiler

FBI ajanlarının, 8 Ağustos'ta Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesine yaptığı baskına, Kongre üyesi bazı cumhuriyetçiler sert tepki göstererek, sosyal medya hesaplarından "FBI'ı yok edin", "FBI'ın kaynaklarını kesin" şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.

11 Ağustos'ta da ABD'nin Ohio eyaletinde, Rick Shiffer adlı silahlı bir saldırgan, yarı otomatik silahla FBI ofisine girmeye çalıştıktan sonra polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü.

Amerikan basınında, Shiffer'in, sosyal medya hesabında Trump'ın evine baskın düzenlenmesine tepki gösterdiği ve takipçilerini silahlanmaya çağırdığı şeklinde bilgiler bulunduğuna dikkat çekilmişti.

Adalet Bakanı Garland da Trump'ın evine yapılan FBI baskınıyla ilgili kameraların karşısına çıkarak FBI ajanlarını "yurtsever kamu hizmetlileri" diye nitelemiş, kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet tehdidi söylemlerine tepki göstermişti.