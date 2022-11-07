Eski Başkan Obama'dan Pennsylvania'da Demokratlara destek

Biden'a, Philadelphia kentindeki Temple Üniversitesi'nde, eyaletin Demokrat vali adayı Josh Shapiro ve Senato adayı John Fetterman için düzenlenen mitingde, Obama da eşlik etti.

Ara seçimlerin sonucunu etkileme kapasitesi bakımından en etkili salıncak eyaletler arasında olan Pennsylvania'yı kaybetmek istemeyen Demokratların mitinginde beraber sahneye çıkan Biden ve Obama, kalabalıktan büyük alkış aldı.

Yaklaşık 7 bin 500 kişilik bir destekçi kalabalığa hitap eden Biden, son zamanlarda kürtaj hakkı, sosyal güvenlik ve sağlık konularında çıkardıkları yasaların önemine vurgu yaparak, "Cumhuriyetçilerin Kongrede üstünlüğü ele geçirmesi durumunda bu yasaların iptal edilebileceği" konusunda uyarıda bulundu.

Biden, demokrasiye yönelik tehditlere işaret ederek, "Bizi uzun süredir tanımlayan değerleri yeniden teyit etmeliyiz. Biz iyi insanlarız. Bunu biliyorum. Dışarı çıkın ve oy verin." diye konuştu.

Biden'dan sonra konuşan Obama da Demokratların bilime ve demokrasiye olan bağlılığına atıf yaptı.

Eski Demokrat Başkan Cumhuriyetçileri kastederek, "Pennsylvania'da, iktidarı elde etmek için her şeyi söylemeye ve her şeyi yapmaya istekli görünen politikacılarla sizi gören, önemseyen ve değerlerinizi paylaşan insanlar arasında bir seçeneğiniz var." ifadesini kullandı.

Eyaletin Cumhuriyetçi kanadı da aynı gün Pittsburg'da buluştu

Demokrat başkanların Philadelphia'da mitinginden birkaç saat sonra Eski ABD Başkanı Donald Trump da Pitssburgh kenti yakınlarında Cumhuriyetçi Parti destekçileriyle bir araya geldi.

Senato yarışında Fetterman'ın rakibi Dr. Mehmet Öz ve Cumhuriyetçi vali adayı Doug Mastriano'ya destek vermek için konuşan Trump, 2020 Başkanlık seçimlerindeki iddialarını sürdürürken, "Pennsylvania'yı iki kez kazandığımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Trump, ikinci başkanlık dönemi için beklenen adaylığına da atıfta bulunarak, "Çok kısa süre içinde destekçilerini çok mutlu edeceğini" söyledi.

Pennsylvania'nın Cumhuriyetçi Parti'den Türk asıllı Senato adayı Öz, 3 Kasım'da The Hill tarafından açıklanan son ankete göre, rakibi Demokrat Vali Yardımcısı John Fetterman'ın 2 puan önüne geçerken, valilik yarışında ise Cumhuriyetçi aday Mastriano, Demokrat rakibi Shapiro'nun gerisinde kaldı.

8 Kasım ara seçimleri

Amerikalılar, 8 Kasım ara seçimlerinde, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

6 yıllığına seçilen Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da üyelerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.