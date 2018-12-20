Eski Blackwater çalışanına hapis cezası

ABD’li güvenlik şirketi Blackwater’ın eski bir güvenlik görevlisi Nicholas Slatten, 2007 yılında Irak’ın başkenti Bağdat’ın şehir merkezinde sivillerin katledilmesinde oynadığı rol nedeniyle cinayetten suçlu bulundu. Slatten’e ömür boyu hapis cezası verildi.

Slatten, beş gün süren görüşmelerden sonra Çarşamba günü Washington'da federal bir jüri tarafından birinci derece cinayetten hüküm giydi.

Saldırıda en az 14 sivilin hayatını kaybettiği ve en az 18 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor. Irak hükümeti ise sayının daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2018, 16:43