ABD'nin S.Arabistan Büyükelçisi adaylığında ilk isim

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Büyükelçiliği görevine emekli bir asker olan John Abizaid'i aday gösterdi.

Trump eski CENTCOM Komutanı, Harp Akademisi’nin Terörle Mücadele Kürsüsü eski Başkanı John Abizaid’i Suudi Arabistan Büyükelçiliğine aday gösterdi. Abizaid Senato’nun onayından sonra atanabilecek.

John Abizaid, 34 yıllık asker, 2007 yılında emekli oldu. Harvard'da yüksek lisans yaptı. Council of Foreign Relations isimli düşünce kuruluşunda uzmanlık yapıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net