El Salvador'da mahkeme eski Devlet Başkanı Alfredo Cristiani hakkında iç savaş sırasında 6 Cizvit rahibin öldürülmesiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı çıkardı.

16 Kasım 1989'da El Salvador ordusundan bir grup asker, Orta Amerika Üniversitesi'ne baskın düzenleyerek 5'i İspanyol ve biri El Salvadorlu 6 Cizvit rahibi, onların hizmetçisi olarak çalışan Elba Ramos ve 16 yaşındaki kızı Celina Ramos'u kurşuna dizerek öldürmüştü.

Atlacatl Müfrezesi olarak da bilinen ve El Salvador ordusunun kontrgerilla birliğini oluşturan silahlı grup, cunta yönetimiyle Farabundo Martí Ulusal Kurtuluş Cephesi (FMLN) arasında 1979'dan 1992'ye kadar süren iç savaşta birçok katliam yapmıştı.

Öldürülen Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramon Moreno ve Joaquín López y López, hükümetle FMLN arasında anlaşma yapılmasıyla iç savaşın sonlandırılmasını savunuyordu.

Atlacatl Müfrezesi askerleri, olayın ardından rahiplerin ölümünden solcu FMLN gerillalarının sorumlu olduğunu iddia etmişti.

25 Şubat'ta El Salvador'da mahkeme, 1989-1994 arasında ülkeyi yöneten Cristiani, Hıristiyan Demokrat Parti'den eski milletvekili Rodolfo Parker ve 4 albay hakkında hukuki işlem başlatmıştı.

Mahkeme, Cristiani'nin görev yaptığı dönemde yaşanan katliamdan haberdar olduğunu fakat harekete geçmediğini ileri sürüyor.

Cristiani 8 Ocak'ta hakkındaki duruşmaya katılmamıştı. Bunun üzerine El Salvador mahkemesi, dün yayımladığı açıklamada eski devlet başkanı hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Geçen yıl ülkeden kaçan ve nerede olduğu hâlâ tespit edilemeyen Cristiani ise kızı Claudia aracılığıyla yayımladığı açıklamada suçlamaları reddetti.

El Salvador Başsavcısı Rodolfo Delgado'ya çıkışan Cristiani, "Başsavcı, hakikati göz ardı edip kötü niyetle beni kamu önünde gerçeği söylememekle ve gizli kapaklı işler çevirmekle suçladı. Aslında bu cinayetlerin planlarına dair hiçbir bilgim yoktu" dedi.

Cristiani, açıklamasında "Rahip Ellacuria ya da kardeşlerine zarar gelmesine izin vermeyeceğini bildikleri için ordunun kendisini bilgilendirmediğini ya da kendisinden onay almadığını" öne sürdü.

Rahiplerin öldürülmesinin ardından 9 asker El Salvador'da mahkeme karşısına çıkmış, 7'si serbest bırakılmıştı. Hapis yatan iki kişininse cezaları 1993'te çıkan afla iptal edilmişti.

2016'da Yüksek Mahkeme af kararının anayasaya uygun olmadığına hükmedince serbest bırakılan askerlerden Albay Guillermo Benavides yeniden hapse girmişti.

İspanya'da görülen duruşmadaysa 2011'de 20 kişiye toplamda 2 bin 700 yıl hapis cezası verilmişti.

Kaynak: Independent Türkçe