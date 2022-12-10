Eski Panama lideri Martinelli'ye kara para aklama suçlaması

Martinelli görev süresi içerisinde bir haber kuruluşunu satın alarak kamu fonlarını aklamakla suçlanıyor.

"New Business" olarak bilinen dava kapsamında yaklaşık 20 kişi daha suçlanıyor.

Panama yargı makamlarından yapılan açıklamada, kasım ayında görülen ön duruşmada sunulan delillerin satın alma işleminde kullanılan fonların yasa dışı kaynaklı olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Bu, Martinelli'ye karşı bu yıl içerisinde açılan ikinci dava.

Martinelli'nin 2023 yılı içerisinde her iki davada ifade vermesi bekleniyor.

Ayrıca Martinelli ile oğulları Luis ve Ricardo da, Panama'da Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'ten milyonlarca dolar rüşvet aklamakla da suçlanıyor.

Luis ve Ricardo, halihazırda Güney Amerika'nın en büyük skandallarından biri olarak görülen ve bölgede birçok devlet ve hükümet başkanına kadar uzanan olay kapsamında ABD'de hapiste bulunuyor.

"Masum" olduğunu savunan Martinelli ise son açılan davayı "siyasi" olarak nitelendirdi ve 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu.

Öte yandan Martinelli, başkanlık görevini yürüttüğü 2009-2014 yıllarında siyasi rakiplerine karşı yasa dışı casusluk yapmak ve aralarında siyasetçiler, muhalif gazeteciler, iş dünyası ve sendika liderlerinin de bulunduğu 100'den fazla kişinin telefonunu izinsiz dinlemekle de suçlanıyor.

Ülkesinin iade talebinde bulunduğu eski lider, 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Euronews