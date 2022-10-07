Eski Uber yöneticisi veri ihlalini örtbas etmekten suçlu bulundu

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Uber'in eski güvenlik şefi, on milyonlarca kullanıcıyı etkileyen 2016 veri ihlalini gizlemeye çalışmaktan ve bilgisayar korsanlarına konuyu örtbas etmek için ödeme yapmaktan suçlu bulundu.

Joe Sullivan, bir San Francisco jürisi tarafından Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından yürütülen bir soruşturmayı engellemek ve yaklaşık 57 milyon Uber kullanıcısının verilerinin ve 600 bin ehliyet numarasının çalınmasıyla sonuçlanan bir güvenlik ihlalini örtbas etmeye çalışmaktan suçlu bulundu.

Eski Uber yöneticisinin karşılaştığı ceza belirsiz, ancak sekiz yıla kadar hapis cezası alabilir.

Adalet Bakanlığı'na göre Sullivan, ihlalden birkaç ay önce işe alındı. Kasım 2016'da, Uber'e yapılan saldırının ardından, bilgisayar korsanları güvenlik şefiyle iletişime geçti ve çalınan verileri silmek için büyük bir fidye talep etti.

Ancak Sullivan, saldırıyı yetkililere bildirmek yerine, "ihlalle ilgili herhangi bir bilginin FTC'ye ulaşmasını önlemek için elinden gelen her şeyi yaptı " denildi.

Departmana göre, astına “bunun dışarı çıkmasına izin veremeyeceklerini” söyledi.