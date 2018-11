Evanjelik politikacı Veliaht Selman için dua istedi

ABD'de eski cumhuriyetçi politikacılardan Michele Bachmann'in de içinde bulunduğu bir grup evanjelik, Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman ile sarayında sıradışı bir toplantı düzenledi.

Toplantının Orta Doğu'daki olaylarla ilgili bir kıyamet dünya görüşünü bastırmakla tanınan Bachmann ve iletişim stratejisti Joel Rosenberg tarafından düzenlendiği bildirildi.

Rosenberg, “Suudi Arabistan'daki zorluklar hakkında hiçbir yanılsamaya maruz kalmıyoruz” dedi. “Ancak, Hıristiyanlar ve Müslümanlar için ve İsrail için de potansiyel olarak İran'daki ve Müslüman Kardeşler grubu içindeki çılgınlara karşı, olanları daha iyi bir hale getirme fırsatına sahip olan liderlere gitmenin ve onları dinlemenin saygılı olduğunu düşünüyorum. İnsanların da bu konuda dua etmelerini isterdim” diye ekledi. “(Ürdün) kralı için dua et, Suudi Arabistan Veliaht prens için dua et, Suudi Arabistan halkı için dua et - ve bence doğru olan bu.”

Suudi gazeteci Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili herhangi bir müdahaleyi reddeden Veliaht Prens Selman, gazeteci Kaşıkçı'yı Beyaz Saray danışmanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Yahudi damadı Jared Kushner ve ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ile yaptığı bir telefon görüşmesinden sonra kısa bir süre sonra "tehlikeli bir İslamcı" olarak nitelendirmişti.

Bachmann, CBN News'e “Kısa vadeli bir amaç için burada değiliz” dedi . “Fotoğraf çekimleri için burada değiliz, bundan daha az önemserdik. Uzun vadeli ilişkiler kurmak ve bu bölgede bulunan kardeşlerimize fayda sağlamak için buradayız. ”

Grubun sözcüsü, aynı zamanda Beyaz Saray'ın muhafazakâr evanjelilere resmi olmayan bir irtibat kurumu olarak görev yapıyor, Kaşıkçı'nın öldürülmesini “tartışıyorlar” dedi, ancak ayrıntılarını açıklamaktan kaçındı ve hiçbir şekilde İsrail'i ya da Trump'ı temsil etmediklerinde ısrar ettiklerini söyledi.

Kaynak: rawstory, www.dunyabulteni.net