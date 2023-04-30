Evde verilen partide silahlar konuştu, 6 yaralı
ABD'de ev partisine katılanlar arasında yaşanan silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı.
Amerika 30.04.2023, 20:56 30.04.2023, 21:11
ABD'nin Missisipi eyaletinde bir evde verilen partide silahlar konuştu. Partiye katılanlar arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Gelen ilk bilgilere göre en az 6 kişi yaralandı.
ABD’nin Mississippi eyaletindeki bir ev partisinde çıkan silahlı çatışmada 6 kişi vurularak yaralandı.
The Biloxi Sun Herald’ın haberine göre, Mississippi eyaletinin Bay St. Louis şehrindeki bir ev partisinde silahlı çatışma çıktı.
Çatışmada, 6 lise öğrencisi silahla vurularak yaralandı.
Yetkililer, olaydan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu belirtti.
Olayda kaç el ateş edildiği veya herhangi birinin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Günün Anketi Tümü