Evde verilen partide silahlar konuştu, 6 yaralı

ABD'nin Missisipi eyaletinde bir evde verilen partide silahlar konuştu. Partiye katılanlar arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Gelen ilk bilgilere göre en az 6 kişi yaralandı.

ABD’nin Mississippi eyaletindeki bir ev partisinde çıkan silahlı çatışmada 6 kişi vurularak yaralandı.

The Biloxi Sun Herald’ın haberine göre, Mississippi eyaletinin Bay St. Louis şehrindeki bir ev partisinde silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada, 6 lise öğrencisi silahla vurularak yaralandı.

Yetkililer, olaydan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Olayda kaç el ateş edildiği veya herhangi birinin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.