Evsiz gazi için topladığı parayı yedi

400 bin dolar (yaklaşık 7 milyon TL) tutarındaki GoFundMe dolandırıcılığındaki rolünü itiraf eden bir New Jersey sakini bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Perşembe günü federal mahkeme, Kateyln McClure'den tazminat ödemesini ve üç yıl süreyle denetimli serbestliğe tabi olmasını istedi. Gelecek ay da eyalet davasında cezalandırılması planlanan Katelyn McClure, daha fazla hapis cezası alabilir.

32 yaşındaki Katelyn McClure ve o zamanki erkek arkadaşı Mark D’Amico, 2017'de, evsiz bir gazi kılığına giren Johnny Bobbitt Jr'a yardım etmek iddiasıyla GoFundMe'de bir sayfa açmıştı.

Son 20 dolarını Philadelphia'daki bir otoyolda benzini bitip mahsur kalan bir yabancıya, yani McClure'a yardım etmek üzere harcayan evsiz adamın rehabilitasyonu için tam tatil zamanında "Gördüğün iyiliği sen de başkasına yap" adıyla bağış kampanyası oluşturuldu.

O dönem bağış kampanyasının sayfasında McClure, "Beni kenara çekerken gördü ve bir şeylerin ters gittiğini anladı" demişti:

Arabaya binip kapıları kilitlememi söyledi.

Eyalet savcıları ve federal savcılar, bu hikayenin hiçbir kısmının doğru olmadığını söylüyor. Bobbitt'le Ekim 2017'de, yani daha önce bir kumarhanenin yakınında tanışan D’Amico ve McClure, ona yardım etmek istemiş. Ama sempati toplamak için bu hikayeyi uydurmuşlar.

Yardım kampanyası Bobbitt'i sokaklardan kurtarmak için 10 bin dolar toplamayı hedefliyordu. Hikaye o zamanlar hem yerel hem de ulusal basında manşetlere çıkmış ve 14 bin bağışçının yardıma gönüllü olmasının ardından bağışlar kısa sürede 10 bin dolarlık ilk hedefi aşarak 400 bin dolara ulaşmıştı.

Bobbitt'in çiftten para almadığını söylemesinin ardından bu durum kısa sürede yetkililerin şüphesini çekti ve kolluk kuvvetlerinin paranın zimmete geçirilip geçirilmediğini araştırmasına neden oldu.

Federal suç duyurusundaki iddialara göre, McClure ve D'Amico, Mart 2018'e kadar GoFundMe aracılığıyla toplanan tüm parayı harcarken paranın çoğunu bir karavana, bir BMW'ye ve Las Vegas'la New Jersey'deki kumarhanelere yapılan gezilere ayırdı.

D’Amico grubun elebaşı olarak tanımlandı. Federal suçlamaları kabul eden D'Amico, nisanda 27 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tazminat ödemesi istenen D'Amico, ağustosta ayrı bir davada ceza alacak.

Bobbitt de 2019'da eyalet davası sonucunda 5 yıl gözetim altına alındı. Gelecek ay Bobbitt'in cezasının federal davada da açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Independent Türkçe