"Evsiz gazi"ye 5 yıl hapis

Evsiz gazi için yardım topladıklarını iddia eden ve GoFundMe kampanyasıyla 400 bin dolar bağış alan ABD'li Mark D'Amico, eyalet davası sonucunda 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

New Jersey'e bağlı Burlington County'deki savcılık tarafından cuma yapılan açıklamada D'Amico'nun eyaletten aldığı 5 yıl hapis cezasını çekerken nisanda aldığı 27 aylık federal cezayı da çekmiş sayılacağı bildirildi.

D'Amico ve o dönemki kız arkadaşı Katelyn McClure 2017'de, evsiz gazi kılığına giren Johnny Bobbitt Jr'a yardım etmek iddiasıyla GoFundMe'de bir sayfa açmıştı.

Son 20 dolarını Philadelphia'daki bir otoyolda benzini bitip mahsur kalan bir yabancıya, yani McClure'a yardım etmek üzere harcayan evsiz adamın rehabilitasyonu için bağış kampanyası oluşturuldu.

Eyalet savcıları ve federal savcılar, bu hikayenin hiçbir kısmının doğru olmadığını söylüyor. Yetkililere göre Bobbitt'le Ekim 2017'de, daha önce bir kumarhanenin yakınında tanışan D'Amico ve McClure, ona yardım etmek istemiş ve sempati toplamak için bu hikayeyi uydurmuştu.

Yardım kampanyası Bobbitt'i sokaklardan kurtarmak için 10 bin dolar toplamayı hedefliyordu. Hikaye o zamanlar hem yerel hem de ulusal basında manşetlere çıktı ve 14 binden fazla bağışçının yardımıyla 400 bin dolara ulaşıldı.

Bobbitt'in çiftten para almadığını söylemesinin ardından bu durum kısa sürede yetkililerin şüphesini çekerek paranın zimmete geçirilip geçirilmediğinin araştırılmasına yol açtı.

Yapılan soruşturmanın ardından D'Amico ve McClure, Mart 2018'e kadar GoFundMe aracılığıyla toplanan tüm parayı harcarken paranın çoğunun bir karavana, bir BMW'ye ve Las Vegas'la New Jersey'deki kumarhanelere yapılan gezilere ayrıldığı belirlendi.

D'Amico ve McClure kendilerine yönelik suçlamaları 2019'da kabul etti.

McClure, 21 Temmuz'da bir yıl federal hapis cezasına çarptırıldı. 32 yanındaki kadının eyalet davasındaki cezası gelecek ay belli olacak.

Nisanda 27 ay federal hapis cezasına çarptırılan 43 yaşındaki D'Amico ise eyalet mahkemesinde 5 yıl hüküm giydi.

2019'daki eyalet davasında 5 yıl gözetim altına alınan Bobbitt'in cezasının da gelecek ay açıklanması bekleniyor.

Burlington County Savcısı LaChia Bradshaw cuma yaptığı açıklamada "İnsanlar bunun doğru olduğuna inanmak istedi" dedi:

Ama her şey yalandı ve yasadışıydı. Ofisimiz, çaresiz birine yardım ettiklerini sanan 14 bini aşkın iyi kalpli kişi için adalet sağlamaktan memnun.

Kaynak: Independent Türkçe