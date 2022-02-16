Facebook gizlilik ihlali davasında 90 milyon dolar ödemeyi kabul etti
Facebook'un sahibi Meta, üyelerinin sosyal medya platformundan çıkış yaptıktan sonra dahi aktivitelerini takip etmekle suçlandığı davada 90 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.
Amerika 16.02.2022, 11:45
Davaya ilişkin söz konusu ön anlaşmanın, California'daki San Jose Bölge Mahkemesi'ne sunulması ve hakimin onayını alması gerekiyor.
Ayrıca Facebook'tan, uygunsuz şekilde topladığı kullanıcı verilerini silmesi isteniyor.
Facebook, "beğen" butonunun yer aldığı eklentiler vasıtasıyla dış web sitelerinden elde ettiği verileri (çerez) saklamakla ve kullanıcıların tarama geçmişlerini reklamcılara satmakla suçlanmıştı.
Haziran 2017'de reddedilen dava, Nisan 2020'de federal temyiz mahkemesi tarafından tekrar görülmeye başlamıştı.
Meta sözcüsü Drew Pusateri, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu sorunu aştığımız için mutluyuz." ifadesini kullandı.
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