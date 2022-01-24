FBI koronavirüs test şirketine baskın düzenledi

ABD'de hükümetten 124 milyon dolardan fazla para alan ve sahte test sonuçları satmakla suçlanan koronavirüs test merkezine, Minnesota Başsavcılığı'nın dava açması üzerine, FBI tarafından baskın düzenlendi.

FBI Chicago sözcüsü Siobhan Johnson, COVID-19 pandemisinden kâr elde etmeye çalışan şirketin Rolling Meadows'daki genel merkezinde mahkeme tarafından yetkilendirilmiş kolluk kuvvetleri faaliyeti yürüttüldüğünü açıkladı.

Hem FBI hem de Illinois Başsavcılığı, şirketin hangi "yasadışı davranış" la suçlandığı konusunda ayrıntı vermeyi reddetti.

Dava dosyasında ise test sonuçlarında sahtecilik olduğu iddiası yer aldı.

Bazı müşteriler, Covid Kontrol Merkezi'nin sonuçlarını kendilerine asla göndermediğinden şikayet ederken, diğerleri daha test yapılmadan negatif bir test sonucu aldıklarını iddia etti.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, Covid Kontrol Merkezi tüm çalışmalarının bir sonraki duyuruya kadar kapatılacağını duyuruldu.

Şirketin sahipleri, 35 yaşındaki Ekber Ali Syed ve 29 yaşındaki Aleya Siyaj, Syed'in TikTok hesabında lüks arabaların ve 1.36 milyon dolarlık malikanenin videolarını yayınlamasının ardından eleştirilerin hedefi oldu.