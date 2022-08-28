FBI, sansür iddialarına cevap verdi

Büro, sosyal medya platformlarını potansiyel tehditlerle ilgili "rutin şekilde" bilgilendirdiğini savundu.

ABD'nin tabloid gazetesi New York Post, 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde Hunter Biden'ın Delaware'deki bir tamircide bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Biden'ın başkan yardımcılığı yaptığı dönemde, Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

Haber, Facebook ve Twitter başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda sansürlenmişti.

"En kötüsü de bu"

Joe Rogan'ın Spotify'da yayımlanan podcast'ine konuk olan Meta CEO'su, konu hakkında konuştu.

Zuckerberg, FBI'ın seçim sonuçlarını etkileyecek dezenformasyonlara karşı dikkat uyarısı yaptığını ve bu nedenle algoritmik olarak haberi sansürlediklerini belirtti:

Bu kararın yanlış olduğunu bilmek beni çok rahatsız ediyor. Yapmamamız gereken bir şeyi yaptık, en kötüsü de bu.

2016'daki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın çok fazla etkisi olduğuna işaret eden Zuckerberg, "FBI bize geldi ve ekibimizdekilere dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bizi özellikle bu haber konusunda uyarmadı ama bu haber de bağlam dahilindeydi" ifadesini kullandı.

FBI, şirketlere platformlarını ve müşterilerini dış unsurlara karşı korumak için bilgi verdiklerini bildirdi.

Potansiyel tehditlere karşı şirketlerle birlikte çalışıldığını kaydeden FBI, sağladıkları bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapılmasını talep edemeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: Independent Türkçe