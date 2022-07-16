FBI'ın en çok arananlar listesinde ilk 10'da bulunan uyuşturucu baronu yakalandı

ABD'de FBI'ın en çok arananlar listesinde ilk 10'da bulunan uyuşturucu baronu Rafael Caro Quintero Meksika'da yakalandı. Narcos: Mexico dizisine de konu olan ve ABD'li bir ajanı öldürmekle suçlanan Quintero 28 yıl hapis yattıktan sonra kayıplara karışmıştı.

ABD'de 20 milyon dolar ödülle aranan ve 'çok tehlikeli' olarak nitelenen 69 yaşındaki Rafael Caro Quintero Meksika ordusu tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

1985 yılında ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ajanı Enrique "Kiki" Camarena'nın öldürülmesinin ardından 'işkenceyle cinayet' suçundan hüküm giyen uyuşturucu baronu Quintero, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak 2013 yılında mahkeme yasal teknik nedenlerle 28 yıl hapis yatan Quintero'nun tahliyesine karar verdi. Bu hüküm yüksek mahkemeden döndü ancak serbest bırakılan Quintero kayıplara karıştı.

Dava, ABD ile Meksika arasında krize neden olurken Quintero, 9 yıl sonra Chihuahua eyaletinde bir köpeğin yardımıyla yakalandı.

Yakalanmadan önce 2016 yılında haber dergisi Proceso'ya konuşan Caro Quintero, Netflix dizisi 'Narcos: Mexico'ya konu olan ABD'li ajan cinayetini reddetti.

'Huzur içinde yaşamak istediğini' söyleyen Quintero, "Camarena'yı ben kaçırmadım, işkence etmedim ve öldürmedim" dedi.

Meksika yargısı geçen yıl aldığı kararla Quintero'nun yakalanması durumunda ABD'ye gönderilmesine hükmetmişti.

Guadalajara kartelinin eski lideri Caro Quintero, 1980'li yıllarda ABD'ye ulaşan en büyük uyuşturucu ağının başı olmakla suçlandı.

Quintero'nun 2013 yılında serbest kaldıktan sonra uyuşturucu sevkiyatına geri döndüğü ve kanlı bölge savaşlarına giriştiği belirtilmişti.

Kaynak: Euronews