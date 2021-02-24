ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Johnson and Johnson'ın aşısının güvenli olduğunu söyledi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson and Johnson ilaç firması tarafından üretilen Kovid-19 aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu bildirdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlarının 26 Şubat'ta aşının acil kullanım onayını görüşeceği toplantı öncesi yayımlanan analizde, 44 bin kişi üzerinde denenen Johnson and Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı ifade edildi.

Jonhson and Johnson aşısı, onaylanması durumunda, ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olacak.

Söz konusu aşı tek doz uygulanır.

AA