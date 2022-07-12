Feci olay: Arabada unutulan küçük çocuk sıcaktan öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki bir Yahudi semtinde arabada unutulan 3 yaşındaki bir erkek çocuğu hayatını kaybetti. Güney Florida'daki Miami Garden'da olayın yaşandığı sırada hava sıcaklığının 35 derece civarında olduğu belirtildi

Yerel basında yer alan haberlerde babasının öğretmen olduğu Chabad Lubavitch Yahudi Okulu'na kardeşleriyle birlikte giden çocuğun arabada yanlışlıkla bırakıldığı ifade edildi.

Haberlere göre tepkisiz halde bulunan çocuk derhal hastaneye götürüldü, ancak burada hayatını kaybetti. Babasının ise polis tarafından ifadesiinin alındığı bildirildi.

Olayla ilgili kısa bir açıklama yapan Haham Benzion Korf "Bu trajedi evimizi vurdu ve okul camiamız bundan etkilendi. Hiçbir kelime acımızı ve üzüntümüzü ifade etmeye yetmez" dedi.

Korf olay esnasında okulda bulunan personelin ve öğrencilerin psikolojik yardım aldığını aktardı.

Kaynak: Euronews