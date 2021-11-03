Fener Rum Patriği Bartholomeos yeniden hastaneye kaldırıldı
2 günlük ziyaret için ABD'de bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos burada yeniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan patriğe stent takılıp takılmayacağına karar verilecek.
Amerika 03.11.2021, 19:20
Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD ziyareti kapsamında bulunduğu New York'ta hastaneye kaldırıldı.
Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, sağlık kontrolünün ve doktorlarla yapılan görüşmelerin ardından Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'ne kabul edildiği belirtildi.
Açıklamada, Bartholomeos'a anjiyo yapılacağı ve sonrasında stent takılıp takılmayacağının değerlendirileceği ifade edildi.
ABD’ye 23 Ekim’de gelen Bartholomeos, Washington ziyareti sırasında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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